"Металлист 1925" назвал имена потенциальных новичков, находящихся на просмотре

16 января 2019 г. 19:02
Источник: ФК "Металлист 1925"
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Харьковский "Металлист 1925" ведет подготовку к весенней части сезона 2018/19 гг. в Первой лиге.

Помимо тренировочного процесса идет активная селекционная работа.

На сегодня с командой тренируется трио игроков «Горняка-Спорт": защитник Дмитрий Сидоренко, полузащитник Ярослав Ямполь и нападающий Андрей Фаюка, защитник "Днепра" Сергей Палюх и нападающий ФК "Львов" Сергей Кисленко.

Также помимо находящегося на контракте Луиза Фернандо, в расположении "Металлиста 1925" находятся еще пять бразильских исполнителей.

По всем этим футболистам решение будет приниматься в течение ближайших недель.

Видео: 

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