«Металлист 1925» назвал соперников на февральском тренировочном сборе

Харьковский «Металлист 1925» запланировал 4 контрольных поединка на ближайшие две недели своей подготовки к весенней части первенства Украины в Первой лиге.

Соперниками «Металлиста 1925», как сообщил официальный сайт харьковского клуба, будут два аматорских коллектива – ФК «Волчанск» и харьковское «Универ-Динамо» и две команды Первой лиги украинского футбола – «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и «Авангард» из Краматорска.

14 февраля «Металлист 1925» сыграет против «Волчанска», 17-го – против «Горняка-Спорта», 22-го – против «Авангарда» и 25-го - против «Универ-Динамо».