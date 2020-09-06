“Металлист 1925” не победил в первом матче со зрителями

Начался чемпионат Украины в Первой лиге украинского футбола. Харьковский “Металлист 1925” принимал в 1-м туре тернопольскую “Ниву”. Впервые с начала эпидемии коронавируса на трибуны ОСК “Металлист” пустили зрителей во время футбольного матча

Согласно официальным данным, на этом поединке присутствовало 1803 зрителя.

Сам же матч завершился вничью – 1:1. Оба гола были забиты в 1-м тайме. Лукас отличился за “Металлист 1925”. Футболист “Нивы” Дмитрий Скакун сравнял счет и, как оказалось, подвел итог этому поединку.