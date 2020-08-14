"Металлист 1925" не повысился в классе в самом длинном сезоне в истории украинского футбола

Закончился самый длинный в истории сезон в Первой лиге украинского футбола, где Харьков был представлен командой "Металлист 1925». Харьковская команда претендовала на повышение в классе, однако, вынуждена в итоге довольствоваться 7-м местом.

Чемпионат Украины по футболу сезона 2019-го -20-го годов начался еще в июле прошлого года и, вот, закончился аж в этом году в августе. Более того, вполне могло случиться так, что турнир мог быть вообще недогранным после вынужденных коронавирусных каникул. Однако сейчас «Металлисту 1925» и многим другим командам не хватает того, без чего футбол, казалось бы, невозможен - болельщиков на стадионах. Именно так - на пустом 40-тысячном ОСК «Металлист» харьковская команда вышла на свой последний матч сезона - против кременчугского «Кремня». После быстро пропущенного гола, «Металлист 1925» сначала счет сравнял. Сделал это Дерек. Затем харьковская команда вышла вперед. Искусный дальний выстрел удался Михаилу Шершню, и мяч от перекладины залетел в сетку ворот «Кремня».

Михаил Шершень, футболист "Металлиста 1925":

Считаю, что завершили сезон на хорошей ноте. Выиграли. Это очень важно для дальнейшего. Команда в хорошем настроении. Будем продолжать дальше.

Полностью хорошим настроение сделали еще два гола, которые были забиты футболистами «Металлиста 1925» в игровое время этого матча. После мяч Ярослава Ямполя команды ушли на перерыв при счете 3:1. А автором, как оказалось, последнего гола сезона для «Металлиста 1925» стал Максим Цвиренко. На что «Кремень» ответил одним своим голом. Итак, в итоге получилось 4:2 в пользу «Металлиста 1925».

Арсен Белименко, вратарь "Металлиста 1925":

Сыграли довольно хорошо. После пропущенного гола встряхнулись, я думаю, и забили три гола в первом тайме. И во втором тайме уже держали мяч под контролем. Забили еще один гол, ну пропустили еще. Ну, будем испралять ошибки и двигаться дальше, я думаю.

"Металист 1925", набрав 51 очко, занял итоговое 7-е место и, следовательно, не выполнил задачу на сезон - попасть в первую тройку и повыситься в классе.

Вячеслав Хруслов, и.о. главного тренера «Металлиста 1925»:

Почему не получилось – ну тоже надо будет все-таки посидеть, обдумать, проанализировать этот сезон. Все-таки были неплохие игры. Были после первого круга на первом месте.

Сегодня о своей отставке объявил генеральный директор «Металлиста 1925» Владимир Линке, объяснив, что в невыполнении задачи на сезон видит и собственные недоработки.