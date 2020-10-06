"Металлист 1925" не забил, но и не проиграл

Матч 5-го тура Первой лиги между харьковским "Металлистом 1925" и "Полесьем" из Житомиром начался с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26, разбившегося под Харьковом.

Обе же команды до отчетной встречи ни разу в этом чемпионате Украины по футболу в Первой лиге еще не проигрывали. Правда, если харьковская команда декларирует задачи повышения в классе, то житомирская, которая только в этом сезоне поднялась из Второй лиги в Первую, имеет гораздо более скромные амбиции. Между тем, и "Металлист 1925" и "Полесье" сохранили "ноль" в графе "поражения" и после финального свистка. Матч завершился вничью 0:0, что добавило обоим коллективам по одному набранному очку.

Максим Жичиков, футболист "Металлиста 1925":

Ну, я думаю, все видели, что по игре, игра была равной, как с команды "Полесье", так и с нас. Каждый хотел выиграть. Но нам чего-то не хватило, где-то в последней фазе атаки.

До последней фазы атаки, то есть до ударов по воротам, кстати, доходило за 90 минут матча крайне редко. По-настоящему вратарям обеих команд пришлось продемонстрировать свое мастерство разве что по разу. Ближе к концу первого тайма голкипер "Металлиста 1925" Денис Сидоренко спас после дальнего выстрела Максима Гавриленко. А в составе "Металлиста 1925" за 5 минут до финального свистка мог отличиться Чедера Аних, однако его мощный удар "потянул" вратарь гостей Владимир Маханьков. В итоге 0:0. "Металлист 1925" впервые в этом чемпионате ушел с поля без забитых голов.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Наши игроки, к сожалению, не смогли показать своей лучшей игры. Это психология. Надо разбираться. Потому что когда стоит результат - выиграть, то как правило, человек зажимается и допускает несвойственные себе ошибки. Поэтому за старание я команде ставлю пять, ну а так нам улучшать надо многие моменты.

Сергей Шищенко, главный тренер "Полесья":

Я эпизодически кайфовал от той игры, которую показывали мои игроки. Если бы мы сегодня выиграли, я бы наверное, был бы сегодня в экстазе от той игры, которую мы показывали во втором тайме.

У "Металлиста 1925" 11 очков после 5-ти матчей, и это лучший старт для этой харьковской команды в Первой лиге, где "Металлист 1925" проводит уже третий сезон.