"Металлист 1925" объявил о подписании двух новичков

28 августа 2020 г. 13:17
Автор: Виталий Лабскир
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В харьковском "Металлисте 1925" появиилсь новые футболисты.

Вслед за новым тренерским штабом "Металлиста 1925", который возглавляет Валерий Кривенцов, харьковская команда Первой лиги украинского футбола стала пополняться новыми исполнителями.

Контракты с "Металлистом 1925" подписали два защитника - Виталий Гошкодеря и Максим Жичиков. Гошкодеря будет играть под 99-м номером, Жичиков - под 29-м.

Ранее "Металлист 1925" сообщил о том, что команду покинули Сергей Давыдов, Александр Осман, Вадим Жук и Дмитрий Поспелов.

 

Видео: 

Віталій Гошкодеря - гравець ФК "Металіст 1925

Максим Жичиков - гравець ФК "Металіст 1925"

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