"Металлист 1925" объявил о подписании двух новичков

В харьковском "Металлисте 1925" появиилсь новые футболисты.

Вслед за новым тренерским штабом "Металлиста 1925", который возглавляет Валерий Кривенцов, харьковская команда Первой лиги украинского футбола стала пополняться новыми исполнителями.

Контракты с "Металлистом 1925" подписали два защитника - Виталий Гошкодеря и Максим Жичиков. Гошкодеря будет играть под 99-м номером, Жичиков - под 29-м.

Ранее "Металлист 1925" сообщил о том, что команду покинули Сергей Давыдов, Александр Осман, Вадим Жук и Дмитрий Поспелов.