"Металлист 1925" объявил о подписании первого новичка в зимнее межсезонье

26 декабря 2020 г. 12:27
Автор: Виталий Лабскир
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В Харьковский "Металлист 1925" пришел футболист с серьезным опытом выступлений в Первой лиге украинского футбола.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", подпись под контрактом с клубом поставил 28-летний экс-капитан "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней 28-летний полузащитник Юрий Батюшин.

По итогам первой половины сезона 2020/2021 гг. Батюшин, выступая за "Горняк-Спорт", был признан лучшим центральным полузащитником Первой лиги.

Батюшин с 2011 года выступал до перехода в "Металлист 1925" в трех командах Первой лиги - алчевской "Стали", "Николаеве" и "Горняке-Спорте".

В "Металлисте 1925" Юрий Батюшин будет играть под 9-м номером.

Видео: 

Юрій Батюшин - гравець ФК "Металіст 1925"

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