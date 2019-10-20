 

"Металлист 1925" обыграл лидера Первой лиги

20 октября 2019 г. 12:53
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В 14-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал киевскую команду "Оболонь Бровар". Киевляне приехали в Харьков в статусе лидера Первой лиги. Харьковчане отставали на 3 очка.

Теперь отставание сведено на нет. "Металлист 1925" одержал победу над "Оболонь Броваром" со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Ярослав Ямполь вывел "Металлист 1925" вперед. Футболист гостей Артем Ковбаса сквитал пропущенный мяч. Победу же "Металлисту 1925" принес во второй половине матча гол Дмитрия Поспелова. Кстати, Поспелову в день матча исполнилось 28 лет.

Теперь во главе турнирной таблицы сразу три команды "Агробизнес" (Волочиск), "Металлист 1925" и "Оболонь Бровар", набравшие по 28 очков. К ним может присоединиться, либо обойти, "Ингулец" из Петрово, имеющий 27 очков, и проводящий сегодня свой матч 14-го тура против львовского "Руха".  

Видео: 

"Металіст 1925" - "Оболонь Бровар" - 2:1

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.