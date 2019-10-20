"Металлист 1925" обыграл лидера Первой лиги

В 14-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал киевскую команду "Оболонь Бровар". Киевляне приехали в Харьков в статусе лидера Первой лиги. Харьковчане отставали на 3 очка.

Теперь отставание сведено на нет. "Металлист 1925" одержал победу над "Оболонь Броваром" со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Ярослав Ямполь вывел "Металлист 1925" вперед. Футболист гостей Артем Ковбаса сквитал пропущенный мяч. Победу же "Металлисту 1925" принес во второй половине матча гол Дмитрия Поспелова. Кстати, Поспелову в день матча исполнилось 28 лет.

Теперь во главе турнирной таблицы сразу три команды "Агробизнес" (Волочиск), "Металлист 1925" и "Оболонь Бровар", набравшие по 28 очков. К ним может присоединиться, либо обойти, "Ингулец" из Петрово, имеющий 27 очков, и проводящий сегодня свой матч 14-го тура против львовского "Руха".