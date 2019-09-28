"Металлист 1925", одержав победу над "Прикарпатьем", впервые вышел на 1-е место в Первой лиге

Харьковскому "Металлисту 1925" пришлось отырываться в Ивано-Франковске в матче 11-го тура Первой лиги украинского футбола против местного "Прикарпатья".

Уступая 0:1, "Металлист 1925" благодаря голевому дублю Сергея Романова вышел вперед 2:1, после чего "Прикарпатье" сравняло счет. Но, в конце концов, Ярослав Ямпль провел победный гол, и "Металлист 1925" победил - 3:2.

Набрав 23 очка, "Металлист 1925" впервые поднялся на 1-е место, где будет пребывать, по меньшей мере до воскресенья, 29 сентября, когда свои матчи 11-го тура проведут киевская "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" из Волочиска имеющие по 22 очка.