 

"Металлист 1925", одержав победу над "Прикарпатьем", впервые вышел на 1-е место в Первой лиге

28 сентября 2019 г. 13:11
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковскому "Металлисту 1925" пришлось отырываться в Ивано-Франковске в матче 11-го тура Первой лиги украинского футбола против местного "Прикарпатья".

Уступая 0:1, "Металлист 1925" благодаря голевому дублю Сергея Романова вышел вперед 2:1, после чего "Прикарпатье" сравняло счет. Но, в конце концов, Ярослав Ямпль провел победный гол, и "Металлист 1925" победил - 3:2.

Набрав 23 очка, "Металлист 1925" впервые поднялся на 1-е место, где будет пребывать, по меньшей мере до воскресенья, 29 сентября, когда свои матчи 11-го тура проведут киевская "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" из Волочиска имеющие по 22 очка.

Видео: 

"Прикарпаття" - "Металіст 1925" - 2:3

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