 

"Металлист 1925" определился с соперниками по спаррингам на тренировочном сборе

05 июля 2019 г. 12:34
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925" на своей тренировочной базе в Высоком готовится к старту сезона 2019\20 гг. в Первой лиге. В рамках тренировочного сбора запланировано еще четыре контрольных матча.

Официальный сайт "Металлиста 1925" обнародовал соперников и даты проведения поединков:

7 июля. Ахтырка. "Альянс" (Липовая Долина) - "Металлист 1925"

13 июля. Высокий. "Металлист 1925" - "Металлург" (Запорожье)

16 июля. Высокий. "Металлист 1925" - "Кремень" (Кременчуг)

19 июля. Высокий. "Металлист 1925" - "Олимпик" (Донецк).

Ранее "Металлист 1925" уже провел контрольный поединок против "Руха" из Винников и уступил 1:2. Ниже - видеофрагменты того поединка.

Видео: 

"Металіст 1925" - "Рух" - 1:2

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