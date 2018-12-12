"Металлист 1925" оштрафован на 73 тысячи долларов

12 декабря 2018 г. 15:58
Источник: ФК "Металлист 1925"
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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вынес решение по матчу ПФК "Сумы" - "Металлист 1925".

По результатам рассмотрения дела неподобающем поведении болельщиков ФК "Металлист 1925" во время матча 18-го тура чемпионата Первой лиги ПФК "Сумы" - "Металлист 1925" КДК ФФУ изучил все документы по этому матчу, выслушал объяснения от делегата матча, представителей служб безопасности команд "Сумы" и "Металлист 1925", в итоге приняв решение наложить на "Металлист 1925" штраф в размере 73 000 грн.

Штраф наложен за использование пиротехнических средств и действия, которые привели к приостановке матча.

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