 

"Металлист 1925" победил и почти уволил главного тренера "Волыни"

22 сентября 2019 г. 12:45
Автор: Виталий Лабскир
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В 10-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал луцкую "Волынь"

"Металлист 1925" одержал победу - 2:0. В начале второго тайма Евгений Савин открыл счет. В компенсированное время Ярослав Ямполь удвоил.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак заявил, что подает в отставку, которая еще должна быть согласована с руководством клуба.

В верхней части турнирной таблицы после 10-ти туров очень плотно. Две команды - "Агробизнес" (Волочиск) и "Оболонь-Бровар" (Киев) имеют по 22 очка. Еще три - "Рух" (Львов), "Металлист 1925" (Харьков) и "Минай" - по 20.

Видео: 

"Металіст 1925" - "Волинь" - 2:0

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