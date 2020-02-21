«Металлист 1925» подписал двух новичков

Полузащитник Максим Банасевич и нападающий Роберт Гегедош стали футболистами харьковского «Металлиста 1925».

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925» Банасевича главный тренер харьковской команды Андрей Демченко просматривал месяц, в течение которого Максим тренировался и участвовал в контрольных матчах.

Гегедоша «Металлист 1925» подписал без просмотра. После того, как четвертый бомбардир Первой лиги внезапно оставил «Минай», руководство "желто-синих" и предложило Роберту стать частью харьковской команды. Харьков - вовсе не чужой город для Гегедош, ведь в свое время он был в структуре «Металлиста», преимущественно играя за команды U-21 и U-19. Один матч Роберт сыграл и за главную команду, когда в одном из первых этапов Кубка Украины харьковчане победили закарпатский «Берегвидейк».