«Металлист 1925» подписал двух новичков

21 февраля 2020 г. 12:53
Автор: Виталий Лабскир
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Полузащитник Максим Банасевич  и нападающий Роберт Гегедош стали футболистами харьковского «Металлиста 1925».

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925» Банасевича главный тренер харьковской команды Андрей Демченко просматривал месяц, в течение которого Максим тренировался и участвовал в контрольных матчах.

Гегедоша «Металлист 1925» подписал без просмотра. После того, как четвертый бомбардир Первой лиги внезапно оставил «Минай», руководство "желто-синих" и предложило Роберту стать частью харьковской команды. Харьков - вовсе не чужой город для Гегедош, ведь в свое время он был в структуре «Металлиста», преимущественно играя за команды U-21 и U-19. Один матч Роберт сыграл и за главную команду, когда в одном из первых этапов Кубка Украины харьковчане победили закарпатский «Берегвидейк».

Видео: 

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