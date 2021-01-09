"Металлист 1925" пополнился футболистом, игравшим в Премьер-Лиге

Харьковский клуб Первой лиги "Металлист 1925" представил своего второго зимнего новичка.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925" переговоры между руководством клуба и 30-летний футболистом Артуром Западнёй завершились подписанием контракта.

На профессиональном уровне Западня играл за "Ильичевец", "Ворсклу", запорожский "Металлург", ФК "Сумы", "Верес", ФК "Львов", "Волынь" и "Десну".

В составе черниговской "Десны" этот футболист провел последние полтора сезона, сыграв в девяти матчах Премьер-Лиги и одном - Кубка Украины.

Основная позиция - левый защитник.

В "Металлисте 1925" Артур Западня будет выступать под 13-м номером.