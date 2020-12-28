"Металлист 1925" попрощался с тремя футболистами

28 декабря 2020 г. 15:37
Автор: Виталий Лабскир
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Зимнее межсезонье - традиционное время для "миграции" футболистов

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" официально объявил, что расположение команды покидают три игрока.

Дальше с "Металлистом 1925" не по пути защитнику Антону Браткову, полузащитнику Роману Толочко и нападающему Владимиру Коробко. Все они провели в "Металлисте 1925" менее, чем полгода.

Толочко пришел в харьковскую команду в конце августа и принял участие в трех матчах.

Братков и Коробка стали игроками  "Металлиста 1925" в сентябре и сыграли по 9 матчей.

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