"Металлист 1925" попрощался с тремя футболистами

Зимнее межсезонье - традиционное время для "миграции" футболистов

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" официально объявил, что расположение команды покидают три игрока.

Дальше с "Металлистом 1925" не по пути защитнику Антону Браткову, полузащитнику Роману Толочко и нападающему Владимиру Коробко. Все они провели в "Металлисте 1925" менее, чем полгода.

Толочко пришел в харьковскую команду в конце августа и принял участие в трех матчах.

Братков и Коробка стали игроками "Металлиста 1925" в сентябре и сыграли по 9 матчей.