"Металлист 1925" потерпел поражение, играя в большинстве

15 ноября 2020 г. 18:25
Автор: Виталий Лабскир
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Неудачной вышла поездка в Одессу для харьковской команды Первой лиги "Металлиста 1925". Подопечные Валерия Кривенцова встречались с лидером дивизиона - местным "Черноморцем".

На 57-й минуте при счете 0:0 был удален за две желтые карточки футболист "Черноморца" Станислав Микицей.

За оставшееся до финального свистка время "Черноморец" в меньшинстве забил дважды и одержал победу - 2:0.

"Металлист 1925", имея 19 очков, идет на 5-м месте. При этом харьковская команда забила всего 1 гол в последних 5-ти матчах и лишь 9 в 12-ти проведенных поединках.

Видео: 

LIVE!! «Черноморец» (Одесса) - ФК «Металлист 1925». 13 тур ПФЛ

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