"Металлист 1925" потерпел разгромное поражение 0:5 в последнем матче перед зимней паузой

В 19-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" играл в Волочиске, Хмельницкой области, против местного "Агробизнеса", ведомого бывшим главным тренером "Металлиста 1925" Александром Ивановым.

За 90 минут матча "Агробизнес" провел в ворота харьковской команды 5 безответных мячей - один в первом тайме и еще четыре - во втором..

В итоге финальный свисток зафиксировал победу "Агробизнеса" - 5:0.

"Металлист 1925" после этого поражения опустился с 35-ю очками на 7-е место. При этом в борьбе за призовую тройку, которая выйдет по итогам сезона в Премьер-Лигу, для харьковчан еще отнюдь ничего не потеряно. От третьего места "Металлист 1925" отстает всего на 2 очка.

Команды Первой лиги уходят на зимнюю паузу. Межсезонье продлится четыре месяца.