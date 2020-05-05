"Металлист 1925" предлагает доиграть турнир Первой лиги в Харькове

05 мая 2020 г. 0:18
Автор: Виталий Лабскир
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В Первой Лиге украинского футбола не все команды готовы продолжать сезон, если он всё же возобновится. Между тем, есть 6 команд, которые подали заявку на аттестат для участия в Премьер-Лиге и претендуют на выход в УПЛ. Появился вариант, что эти 6 команд, среди которых и харьковский "Металлист 1925", могут сырать между собой турнир, по итогам которого определятся три команды, которые повысятся в классе.

Если такой вариант будет принят, то возможно снять проблему с разъездом по городам.

Издание "Трибуна" цитирует по этому поводу главу наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергея Стороженко:

Это неплохая идея - собрать все клубы в одном городе, без всяких разъездов и сыграть. У нас в Харькове три стадиона - «Металлист», «Динамо» и «Солнечный». Все три готовы к принятию турнира такого уровня. Давайте такую финальную пульку плей-офф проведем в Харькове. Мы - за.

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