"Металлист 1925" продолжил проигрывать после отставки главного тренера

07 мая 2018 г. 14:07
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Харкьвоский "Металлист 1925" потерпел третье поражение кряду, но при этом по-прежнему сохраняет хорошие шансы на то, чтобы повыситься в классе и выйти в первую лигу.

На сей раз "Металлист 1925" проиграл в гостях симферопольской "Таврии" - 0:2. В связи с тем, что Крым оккупирован Россией, этот матч прошел в городе Берислав Херсонской области.

После предыдущего поражения ушел в отставку экс-главный тренер "Металлиста 1925" Александр Иванов. Однако эта встряска не дала результата.

Вместе с тем, "Металлист 1925" близок к тому, чтобы завершить первенство Украины в группе "Б" второй лиги на 2-м месте, которое дает путевку в первую лигу.

Правда, если три тура назад преимущество "Металлиста 1925" над ближайшим преследователем - "Энергией" из Новой Каховки составляло 15 очков, то теперь сократилось до 6-ти. До завершения турнира осталось еще четыре тура.

 

Видео: 

"Таврия" - "Металлист 1925" - 2:0

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