"Металлист 1925" проиграл и не пробился в переходные матчи за выход в Премьер-Лигу

25 мая 2019 г. 21:04
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925" на минорной ноте завершил выступление в Первой лиге сезона 2018/19 гг.

В заключительном, 30-м туре, "Металлист 1925" проиграл в Краматорске местному "Авангарду" - 0:1.

После этого поражения у харьковской команды осталось 51 очко и 4-е место в турнирной таблице.

Право играть в переходных матчах за выход в Премьер-Лигу завоевали "Колос" из Коваливки и луцкая "Волынь". У них, соответственно, 54 и 52 очка и 2-е  и 3-е места. "Днепр", набрав 67 очков, выиграл Первую лигу и напрямую вышел в Премьер-Лигу.

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