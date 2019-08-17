 

"Металлист 1925" проиграл команде Маркевича

17 августа 2019 г. 14:05
Автор: Виталий Лабскир
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На 4-й тур Первой лиги украинского футбола пришлось первое поражение в сезоне харьковского "Металлиста 1925".

Подопечные Андрея Демченко принимали "Агробизнес" из Волочиска. Эту команду из Хмельницкой области тренирует Остап Маркевич - сын известного украинского тренера Мирона Маревича.

Футболист "Агробизнеса" Игорь Сикорский забил в первом тайме два гола, один из которых был засчитан, другой отменен из-за ошибки бокового арбитра, зафиксировавшего у Сикорского положение вне игры, которого не было.

Наиболее острым ответом "Металлиста 1925" оказался промах Сергея Давыдова из убойной позиции с линии вратарской в конце первого тайма.

В итоге "Металлист 1925" потерпел поражение 0:1.

После четырех туров у харьковской команды 5 очков и место в середине турнирной таблицы.

 

 

 

Видео: 

"Металіст 1925" - "Агробізнес" - 0:1

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