"Металлист 1925" проиграл команде Маркевича

На 4-й тур Первой лиги украинского футбола пришлось первое поражение в сезоне харьковского "Металлиста 1925".

Подопечные Андрея Демченко принимали "Агробизнес" из Волочиска. Эту команду из Хмельницкой области тренирует Остап Маркевич - сын известного украинского тренера Мирона Маревича.

Футболист "Агробизнеса" Игорь Сикорский забил в первом тайме два гола, один из которых был засчитан, другой отменен из-за ошибки бокового арбитра, зафиксировавшего у Сикорского положение вне игры, которого не было.

Наиболее острым ответом "Металлиста 1925" оказался промах Сергея Давыдова из убойной позиции с линии вратарской в конце первого тайма.

В итоге "Металлист 1925" потерпел поражение 0:1.

После четырех туров у харьковской команды 5 очков и место в середине турнирной таблицы.