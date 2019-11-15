"Металлист 1925" потерпел поражение, играя вдевятером

15 ноября 2019 г. 19:30
Автор: Виталий Лабскир
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Пропущенный гол и два удаления. С таким пассивом харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" возвращается из Львова, где в центральном матче 18-го тура встречался с местным "Рухом".

Судьбу матча решил гол Даниила Кондракова на 58-й минуте. Этот гол принес "Руху" победу - 1:0.

"Металлист 1925" еще в первом тайме остался вдесятером. На 37-й минуте за две желтые карточки был удален один центральный защитник Максим Цвиренко. А во втором тайме - за 10 минут до финального свитска ххарьковская команда осталась и вовсе вдевятером. Прямую красную карточку получил второй центральный защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Поспелов.

Видео: 

«РУХ» - «МЕТАЛІСТ 1925» 1:0. ПЕРЕМОЖНИЙ ГОЛ КОНДРАКОВА

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