"Металлист 1925" потерпел поражение, играя вдевятером

Пропущенный гол и два удаления. С таким пассивом харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" возвращается из Львова, где в центральном матче 18-го тура встречался с местным "Рухом".

Судьбу матча решил гол Даниила Кондракова на 58-й минуте. Этот гол принес "Руху" победу - 1:0.

"Металлист 1925" еще в первом тайме остался вдесятером. На 37-й минуте за две желтые карточки был удален один центральный защитник Максим Цвиренко. А во втором тайме - за 10 минут до финального свитска ххарьковская команда осталась и вовсе вдевятером. Прямую красную карточку получил второй центральный защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Поспелов.