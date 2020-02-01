"Металлист 1925" провел первый контрольный поединок в 2020 году

Вторую неделю своего трехнедельного тренировочного сбора харьковский "Металлист 1925" завершил контрольным поединком против земляков из "Авангарда".

Матч, прошедший на искусственном поле тренировочной базы в Высоком, заверился со счетом 5:2 в пользу "Металлиста 1925".

В первом тайме за "Металлист 1925" забивали Дерек и Давыдов. Во втором - Пец, Дмитренко и игрок находящийся на просмотре. За "Авангард" отличились Панфилов и Мишель. Эти оба игрока находятся на просмотре в "Металлисте 1925" и по взаимной договоренности играли за "Авангард".