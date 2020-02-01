"Металлист 1925" провел первый контрольный поединок в 2020 году

01 февраля 2020 г. 19:41
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Вторую неделю своего трехнедельного тренировочного сбора харьковский "Металлист 1925" завершил контрольным поединком против земляков из "Авангарда".

Матч, прошедший на искусственном поле тренировочной базы в Высоком, заверился со счетом 5:2 в пользу "Металлиста 1925".

В первом тайме за "Металлист 1925" забивали Дерек и Давыдов. Во втором - Пец, Дмитренко и игрок находящийся на просмотре. За "Авангард" отличились Панфилов и Мишель. Эти оба игрока находятся на просмотре в "Металлисте 1925" и по взаимной договоренности играли за "Авангард".

 

Видео: 

"Металіст 1925" - "Авангард" U-19 - 5:2

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.