"Металлист 1925" провел свой заключительный матч на тренировочном сборе в Турции

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" завершил запланированную программу спаррингов на сборе в Турции матчем против ФК "Минск" - команды Высшей лиги чемпионата Беларуси.

Матч завершился вничью - 0:0.

Всего "Металлист 1925" провел в Турции 4 контрольных поединка. Два выиграл, два свел к ничьим. Общая разница забитых и пропущенных мячей в этих матчах - 4-0.

Завтра "Металлист 1925" возвращается домой и будет неделю готовиться в родных стенах к возобновлению первенства Украины в Первой лиге.