"Металлист 1925" провел свой заключительный матч на тренировочном сборе в Турции

14 марта 2019 г. 11:46
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" завершил запланированную программу спаррингов на сборе в Турции матчем против ФК "Минск" - команды Высшей лиги чемпионата Беларуси.

Матч завершился вничью - 0:0.

Всего "Металлист 1925" провел в Турции 4 контрольных поединка. Два выиграл, два свел к ничьим. Общая разница забитых и пропущенных мячей в этих матчах - 4-0.

Завтра "Металлист 1925" возвращается домой и будет неделю готовиться в родных стенах к возобновлению первенства Украины в Первой лиге.

Видео: 

ФК "Мінськ" - "Металіст 1925" - 0:0

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