"Металлист 1925" сильно изменился

В Первой лиге украинского футбола на выходных берет старт сезон 2020-го-21-го годов. В этом дивизионе Харьков представлен командой "Металлист 1925". Два сезона подряд попытки этой харьковской команды попасть в Премьер-Лигу заканчивались неудачами. И, вот, третья попытка. Причем по короткое летнее межсезонье в "Металлисте 1925" произошли большие изменения и в менеджменте клуба, и в персонале, и на тренерском мостике, и среди футболистов.

"Металлист 1925" подготовку к новому сезону проводил на своей тренировочной базе в Высоком. В команде полностью изменился тренерский состав. Главным тренером стал специалист из Донецка 47-летний Валерий Кривенцов. В резюме Кривенцова, как футболиста, есть выступления за сборную Украины, а как тренера - выход с донецким "Шахтером" (U19) в финал юношеской Лиги УЕФА. В "Металлисте 1925" Кривенцов сейчас ставит ту игру, которая, согласно его видению футбола, должна способствовать победам.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Команда должна быть сбалансированной во всех фазах игры - в обороне, в атаке, при переходе. Будем стараться играть первым номером. Будем стараться играть очень агрессивно, чтобы болельщики видели, что команда играет много вперед, команда играет все время в штрафную площадь соперника за счет фланговых передач.

Под свое видение игры Валерий Кривенцов подбирает и исполнителей, которых может себе позволить подписать "Металлист 1925". В команде летом появилось уже 7 новых футболистов. Наиболее опытные из них - защитник Виталий Гошкодеря и полузащитник Дмитрий Кравченко, которые успели поиграть в Премьер-Лиге. Команда же пока привыкает к тренировочному процессу, предложеному новым тренерским штабом.

Михаил Шершень, футболист "Металлиста 1925":

Та конечно, изменения большие очень. Надеемся в позитивную сторону. Будем работать, будем играть. Будет видно, к чему это приведет.

Следует отметить, что впервые с начала эпидемии коронавируса "Металлист 1925" проведет домашний матч со зрителями. Правда, стадион на поединке первого тура нового сезона против тернопольской "Нивы" должен быть заполнен не больше, чем на 10 процентов. То есть на сорокотысячный ОСК "Металлист" смогут попасть максимум 4 тысячи болельщиков.