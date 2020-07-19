"Металлист 1925" снова проиграл. Теперь - с красной карточкой

В 25-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" играл в Луцке против местной "Волыни".

При счете 0:0 арбитр удалил на 63-й минуте с поля за две желтые карточки футболиста "Металлиста 1925" Александра Османа.

После чего "Волынь" забила в большинстве дважды и победила 2:0. Отличились Виталий Прендета и Хагназари Сиаваш.

У "Металлиста 1925" это уже третье поражение подряд, У харьковской команды, идущей на 7-м месте, осталось 44 очка.

В первой тройке, которая по итогам чемпионата Первой лиги повысится в классе, пока "Ингулец" (Петрово) - 53 очка, "Минай" - 50 и "Волынь" - 48.