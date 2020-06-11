"Металлист 1925" снова в деле. Первая лига украинского футбола все же должна продолжить сезон

11 июня 2020 г. 16:47
Автор: Виталий Лабскир
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Украинские футбольные клубы Первой лиги, которые настаивали на том, что следует доиграть сезон по регламенту, похоже одержали верх над теми, кто намеревался не доигрывать.

На конфернции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в Киеве, после активных дебатов состоялось голосование, в ходе которого 11 из 16-ти клубов Первой лиги, в том числе и харьковский "Металлист 1925", отдали голоса "за", 4 клуба проголосовали "против" и 1 - воздержался.

На завтра президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко созывает в факсовом режиме Исполком УАФ, на котором должно быть утверждено решение провести рестарт Первой лиги украинского футбола и доиграть по регламенту оставшиеся 11 туров.

В случае принятия положительного решения чемпионат Украины в Первой лиге, видимо, будет возобновлен 23 июня.

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