"Металлист 1925" сообщил о сотрудниках клуба с позитивными тестами на коронавирус и футболистах - с негативными

01 августа 2020 г. 19:24
Автор: Виталий Лабскир
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Коронавирус в харьковском клубе Первой лиги украинского футбола "Металлисте 1925". Официальная информация после некольких дней слухов.

Сегодня вечером официальный сайт "Металлиста 1925" обнародовал такую информацию:

29 июля в 20:30 ФК "Металлист 1925" получил результаты ПЦР-тестирования на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 у сотрудников клуба и персонала команды. Результаты пяти оказались положительными. В связи с этим, 30-го июля, сразу после возвращения из Николаева, футболисты, тренеры и персонал команды в экстренном порядке прошли дополнительное ПЦР-тестирование, результаты которого стали известны несколько минут назад. Абсолютно все результаты являются отрицательными, поэтому сейчас команда продолжает готовиться к календарному матчу Первой лиги против одесского "Черноморца". Сотрудники клуба с положительными результатами тестов пока находятся на самоизоляции, их состояние здоровья удовлетворительное. Госпитализирован глава наблюдательного совета клуба Сергея Стороженко. Его лечение и состояние здоровья контролируют специалисты.

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