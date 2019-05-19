"Металлист 1925" сыграл вничью и сохранил шансы добраться до переходных матчей

Ответ на вопрос, будет ли "Металлист 1925" играть в переходных матчах за право выхода в Премьер-Лигу станет известен лишь по итогам последнего тура в Первой лиге.

Сегодня "Металлист 1925" получил 3 очка за техническую победу против снявшейся "Зирки" из Кропивницкого, и еще одно очко было добыто в отложенном домашнем поединке против "Ингульца" из Петрово.

Матч с "Ингульцом" завершился вничью - 1:1. При этом первый тайм оказался насыщенным на события. Сначала за "Ингулец" забил Александр Акименко, затем за "Металлист 1925" - Владислав Кравченко. А еще с 35-й минуты, вследствие удаления Александра Жданова, "Металлист 1925" играл в меньшинстве.

После 27-ми из 28-ми сыгранных матчей у досрочного чемпиона Первой лиги "Днепра-1" 64 очка. Далее у трех команд - "Колоса" из Ковалевки, "Волыни" из Луцка и "Металлиста 1925" по 51 очку. Но "Металлист" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов идет на 4-м месте. Чтобы оказаться в призовой тройке и выйти в переходные матчи, "Металлисту 1925" в заключительном туре в Краматорске в матче против местного "Авангарда" надо набрать больше очков, чем наберут в своих поединках "Колос" и/или "Волынь".