"Металлист 1925" упустил победу перед самым финальным свистком

11 мая 2019 г. 18:05
Автор: Виталий Лабскир
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В Первой лиге украинского футбола в туре с порядковым номером 28-м харьковский "Металлист 1925" играл в гостях против команды "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней.

"Металлист 1925" повел в счете в конце первого тайма. Гол забил Сергей Романов. В самом же конце матча на последней, 5-й компенсированной к основному времени минуте, "Горняк-Спорт" отыгрался. Владимир Корольков принес своей команде ничью - 1:1.

У "Металлиста 1925" теперь 46 очков после 24-х сыгранных матчей, и харьковская команда, занимая 4-е место, продолжает борьбу за то, чтобы оказаться в призовой тройке и играть в переходных матчах за право выхода в Премьер-Лигу.

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