"Металлист 1925" узнал очередность матчей в новом сезоне

Состоялась жеребьевка календаря в Первой лиге украинского футбола на сезон 2020/21 гг.

Харьков в этом дивизионе будет уже третий сезон кряду представлен "Металлистом 1925".

"Металлист 1925" начнет сезон домашним матчем против тернопольской "Нивы". Базовая дата 1-го тура - 5 сентября.

Первый круг продлится до 25-го ноября. "Металлист 1925" встретится с соперниками по Первой лиге в такой очередности (указаны базовые даты туров):

05 сентября. 1 тур: "Металлист 1925" - "Нива"

11 сентября. 2 тур: "Николаев" - "Металлист 1925"

21 сентября. 3 тур: "Металлист 1925" - "Агробизнес"

26 сентября. 4 тур: "Кристалл" - "Металлист 1925"

06 октября. 5 тур: "Металлист 1925" - "Полесье"

11 октября. 6 тур: "Металлист 1925" - "Альянс"

16 октября. 7 тур: "Волынь" - "Металлист 1925"

21 октября. 8 тур: "Металлист 1925" - "Авангард"

26 октября. 9 тур: "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925"

31 октября. 10 тур: "Металлист 1925" - "Оболонь"

05 ноября. 11 тур: "Верес" - "Металлист 1925"

10 ноября. 12 тур: "Металлист 1925" - "Прикарпатье"

15 ноября. 13 тур: "Черноморец" - "Металлист 1925"

20 ноября. 14 тур: "Металлист 1925" - "Кремень"

25 ноября. 15 тур: "ВПК-Агро" - "Металлист 1925"

