«Металлист 1925» узнал результаты тестов на коронавирус

20 октября 2020 г. 17:44
Автор: Виталий Лабскир
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Медики брали тесты на коронавирус у представителей харьковской команды «Металлист 1925» на тренировочной базе в Высоком.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925», материалы для тестирования сдали футболисты, тренеры, руководители клуба, а также персонал команды и учебно-тренировочной базы.

Сегодня на клубную электронную почту поступили результаты тестов. Все они оказались отрицательными.

Из-за того, что Харьков оказался в «красной» зоне, «Металлист 1925» проведет домашний матч 8-го тура против краматорского “Альянса» на поле тренировочной базы в Высоком.

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