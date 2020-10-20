«Металлист 1925» узнал результаты тестов на коронавирус

Медики брали тесты на коронавирус у представителей харьковской команды «Металлист 1925» на тренировочной базе в Высоком.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста 1925», материалы для тестирования сдали футболисты, тренеры, руководители клуба, а также персонал команды и учебно-тренировочной базы.

Сегодня на клубную электронную почту поступили результаты тестов. Все они оказались отрицательными.

Из-за того, что Харьков оказался в «красной» зоне, «Металлист 1925» проведет домашний матч 8-го тура против краматорского “Альянса» на поле тренировочной базы в Высоком.