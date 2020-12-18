"Металлист 1925" выбрал три лучших гола команды в первой части сезона

18 декабря 2020 г. 18:10
Автор: Виталий Лабскир
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Бразилец Лукас стал автором лучшего гола харьковского "Металлиста 1925" до зимнего перерыва.

Этот гол был забит в самом 1-м туре в матче против тернопольской "Нивы". Тогда Лукас принял на груть пас из центра поля и, не дав мячу опуститься на землю, пробил с лёта.

2-е место занял гол Дмитрия Кравченко в ворота крматорского "Авангарда".

3-е - гол Дерека Фрейтаса в ворота терноплоськой "Нивы" уже в матче 2-го круга.

Голосование за лучшие голы проводилось среди болельщиков на официальном сайте "Металиста 1925".

 

Видео: 

Лукас - автор найкрасивішого голу "Металіста 1925" першої частини сезону

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