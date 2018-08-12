"Металлист 1925" выиграл принципиальный выездной матч у "Днепра-1"

12 августа 2018 г. 12:54
41 просмотр

Некогда принципиальнейшее футбольное дерби между двумя командами высшей лиги украинского футбола - харьковским "Металлистом" и тогда еще днепропетровским "Днепром" ныне трансформировалось в первое в истории противостояние в рамках Первой лиги "Днепр-1" - "Металлист 1925".

Харьковская команда одержала в "Днепре" победу - 2:0, забив по голу до и после перерыва. Отличились Дмитрий Поспелов и Дмитрий Сула.

У "Металлиста 1925" стало 9 очков. Подопечные Сергея Валяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице.

Другая харьковская команда Первой лиги - "Кобра", проигравшая все три своих матча на старте первенства, не смогла обеспечить в 4-м туре прием "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней. Матч был отменен. На следующей неделе ПФЛ будет принимать решение о снятии "Кобры" с турнира.

Видео: 

СК Днепр-1 - Металлист 1925 - 0:2. Обзор матча. 11.08.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.