"Металлист 1925" выиграл принципиальный выездной матч у "Днепра-1"

Некогда принципиальнейшее футбольное дерби между двумя командами высшей лиги украинского футбола - харьковским "Металлистом" и тогда еще днепропетровским "Днепром" ныне трансформировалось в первое в истории противостояние в рамках Первой лиги "Днепр-1" - "Металлист 1925".

Харьковская команда одержала в "Днепре" победу - 2:0, забив по голу до и после перерыва. Отличились Дмитрий Поспелов и Дмитрий Сула.

У "Металлиста 1925" стало 9 очков. Подопечные Сергея Валяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице.

Другая харьковская команда Первой лиги - "Кобра", проигравшая все три своих матча на старте первенства, не смогла обеспечить в 4-м туре прием "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней. Матч был отменен. На следующей неделе ПФЛ будет принимать решение о снятии "Кобры" с турнира.