"Металлист 1925" выиграл в первом матче после отставки Демченко

25 июля 2020 г. 13:13
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925" прервал череду из трех поражений подряд.

В 26-м туре Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" принимал ивано-франковское "Прикарпатье" и одержал победу - 3:1.

Пропустив первыми, футболисты "Металлиста 1925" затем ответили тремя голами: Ярослав Ямполь в первом тайме с пенальти сравнял счет. Дерек после перерыва вывел харьковскую команду вперед, Максим Ермоленко в компенсированное время поставил финальную точку - 3:1 в пользу "Металлиста 1925".

Это был первый матч "Металлиста 1925" после отставки теперь уже бывшего главного тренера Андрея Демченко. Руководил харьковской командой и.о. главного тренера Вячеслав Хруслов.

После 26-ти туров у "Металлиста 1925" 47 очков и 6-е место в турнирной таблице.

 

Видео: 

Металіст 1925 - Прикарпаття. Огляд матчу. 3:1. 24.07.2020

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