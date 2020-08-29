"Металлист 1925" вылетел из розыгрыша Кубка Украины

29 августа 2020 г. 19:51
Автор: Виталий Лабскир
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Команда "Альянс" из Липовой долины Сумской области оказалась непроходимым соперником для харьковского "Металлиста 1925" в первом предварительном раунде Кубка Украины по футболу.

"Альянс" одержал победу 2:0, забив по голу в каждом из таймов. При этом голевым дублем отметился Сергей Загинайлов, чьей первой командой в профессиональном футболе был харьковский "Металлист". Также Загинайлов выступал и за харьковский "Гелиос".

Харьков после первой же стадии розыгрыша Кубка Украины сезона 2020/21 гг. остался без своих представителей. И "Металлист 1925", и "Металл" проиграли и вылетели из турнира.

 

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