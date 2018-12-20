"Металлист 1925" вышел из отпуска

20 декабря 2018 г. 19:13
Источник: ФК "Металлист 1925"
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Харьковская команда первой лиги "Металлист 1925" после месячного перерыва впервые собралась вместе и провела тренировку.

Декабрьский сбор будет в большей степени ознакомительным. На первое занятие в рамках подготовки ко второй части сезона команда собралась не у полном составе. Несколько исполнителей, проживающих в других городах, готовятся дома по индивидуальному плану, специально разработанным тренерским штабом.

Первое занятие получилось довольно оживленным. Несмотря на морозную погоду, работали футболисты целый час. Тренерский штаб их действиями остался доволен, отметив, что каждый футболист этот час провел с желанием и жаждой игры.

Вместе с командой сегодня занимались и три новых футболиста. Это защитник "Металлиста Юниор" Кирилл Шкиря, экс-защитник "Волыни" Владислав Кравченко и Владислав Краев, который попытается "найти себя" в "Металлисте 1925" второй раз.

Видео: 

"Металіст 1925" вийшов із відпустки

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