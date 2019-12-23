"Металлист 1925" вышел из отпуска

После месяца отпуска футболисты харьковской команды Первой лиги "Металлист 1925" приступили ко втягивающим тренировкам.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", сегодня в полдень "Металлист 1925" провел первую тренировку на декабрьском учебно-тренировочном сборе. Команда под руководством Андрея Демченко течение часа работала на одном из полей клубной академии.

На сегодняшнем занятии присутствовали 14 футболистов - это те, кто сейчас находятся в Харькове. Футболисты из других городов получили индивидуальные планы подготовки, по которым сейчас и работают.

В полном составе команда соберется уже после всех новогодних праздников.