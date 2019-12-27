"Металлист 1925" завершил декабрьский сбор

У футболистов харьковского "Металлиста 1925" начинается вторая часть зимнего отпуска.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925, подопечные Андрея Демченко провели заключительное тренировки на пятидневном декабрьском сборе.

Вместе с командой на сборе работало несколько футболистов из аматорского "Авангарда", а также игрок "Металлиста Юниор" Иван Пец. Также последние два тренировочных дня провел вместе с "Металлистом 1925" Виталий Кольцов, который отсутствовал в первые дни сбора.

После отпуска футболисты "Металлиста 1925" соберутся теперь 20 января.