"Металлист 1925" завершил декабрьский сбор

27 декабря 2019 г. 18:19
Автор: Виталий Лабскир
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У футболистов харьковского "Металлиста 1925" начинается вторая часть зимнего отпуска.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925, подопечные Андрея Демченко провели заключительное тренировки на пятидневном декабрьском сборе.

Вместе с командой на сборе работало несколько футболистов из аматорского "Авангарда", а также игрок "Металлиста Юниор" Иван Пец. Также последние два тренировочных дня провел вместе с "Металлистом 1925" Виталий Кольцов, который отсутствовал в первые дни сбора.

После отпуска футболисты "Металлиста 1925" соберутся теперь 20 января.

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