"Металлист 1925" завершил сезон в Первой лиге домашней победой

13 августа 2020 г. 22:15
Автор: Виталий Лабскир
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В заключительном, 30-м туре, Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал команду "Кремень" из Кременчуга.

"Металлист 1925" пропустил первый и послений мяч в этом поединке, зато между двумя пропущенными забил четырежды. В итоге 4:2 в пользу "Металлиста 1925". В составе харьковской команды забивали Дерек, Шершень, Ямполь и Цвиренко.

Набрав 51 очко, "Металлист 1925" завершил сезон на 7-м месте.

В первой тройке, команды которой должны получить путевки в Премьер-Лигу, если пройдут аттестацию, "Минай", "Рух" и "Ингулец".

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