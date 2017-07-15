Мэйуэзер и МакГрегор устроили очередное шоу с оскорблениями

Накануне поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и бойцом ММА ирландцем Колином МакГрегором соперники провели четвертую предусмотренную регламентом встречу. На сей раз - в Лондоне

Мэйуэзер и МакГрегор традицинно оскорбляли дргуг друга. На сей раз особо "отличился" Мэйуэзер, позволивший себе гомофобское высказывание в адрес МакГрегора, которое не позволяют привести цензурные рамки.

МакГрегор "ограничился" таким комплименотм в адрес Мэйуэзера: "Флойд, твоя маленькая лысая голова похожа на арахис".

Во время же дуэли взглядов соперники-шоумены много-много говорили, смотря друг на друга.