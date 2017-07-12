Мэйуэзер и Макгрегор устроили представление из дуэли взглядов

Боксер Флойд Мэйуэзер и боец MMA Конор МакГрегор впервые встретились накануне их боя и наговорили друг другу "теплых слов".

Во время дуэли взглядов рты будущих соперников не закрывались.

МакГрегор пообещал нокаутировать Мэйуэзера в 4-м раунде. Мэуэйзер пообещал "взять налог с задницы" МакГрегора.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и станет самым дорогим в истории силовых единоборств. Мэйуэзер получит 100 миллионов долларов, МакГрегор - 75 миллионов.