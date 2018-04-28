Милевский спас свою команду от поражения в чемпионате Беларуси

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский доживает свой футбольный век, выступая за "Динамо" (Брест) в чемпионате Беларуси.

В матче 5-го тура чемпионата Беларуси команда Милевского встречалась с ФК "Минском". Матч вышел результативным. В нем было забито 6 голов. При этом итоовый результат установил именно Милевский.

На 70-й минуте Милевский, результативно пробив из-за пределов штрафной площади, сделал счет ничейным - 3:3 и, тем самым, спас брестское "Динамо" от поражения.

Это первый гол Милевского в нынешнем чемпионате Беларуси.