Милевский сыграл за "Динамо" против киевского "Динамо"

В Турции состоялся интригующий контрольный футбольный матч между серебряным призером украинской Премьер-Лиги киевским "Динамо" и чемпионом Беларуси "Динамо" из Бреста. В составе динамовской команды из Бреста вышли два бывших игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Также за "Динамо" (Брест) играл еще один украинец Александр Нойок, последней командой которого в Украине был харьковский "Металлист".

Матч между киевскими и брестскими одноклубниками завершился крупной победой "Динамо" (Киев) - 3:0. Голы забивали легионеры украинской команды - дублем отметлися хорват Йосип Пиварич, еще один мяч провел датчанин Миккель Дуэлунд.