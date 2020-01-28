Милевский сыграл за "Динамо" против киевского "Динамо"

28 января 2020 г. 11:35
Автор: Виталий Лабскир
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В Турции состоялся интригующий контрольный футбольный матч между серебряным призером украинской Премьер-Лиги киевским "Динамо" и чемпионом Беларуси "Динамо" из Бреста. В составе динамовской команды из Бреста вышли два бывших игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Также за "Динамо" (Брест) играл еще один украинец Александр Нойок, последней командой которого в Украине был харьковский "Металлист".

Матч между киевскими и брестскими одноклубниками завершился крупной победой "Динамо" (Киев) - 3:0. Голы забивали легионеры украинской команды - дублем отметлися хорват Йосип Пиварич, еще один мяч провел датчанин Миккель Дуэлунд.

Видео: 

ДИНАМО Київ - ДИНАМО Брест 3:0. ГОЛИ!

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