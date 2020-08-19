Милевский: "Я все понимаю и сильно не праздную"

19 августа 2020 г. 14:16
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Чемпион Беларуси по футболу "Динамо" (Брест) добыл свою первую в истории победу в Лиге Чемпионов. Пока - в первом квалификационном раунде. Матч против чемпиона Казахстана "Астаны" состоялся в охваченой протестом Беларуси - на пустом стадионе в Бресте.

В основном составе "Динамо" вышли два украинских футболиста - Евгений Хачериди и Артем Милевский. Третий - Александр Нойок травмирован.

Брестская команда одержала крупную победу - 6:3. При этом Милевский отдал две результативные передачи.

Родившийся в Беларуси Милевский написал после матча на своей странице в Instagram: "

С победой, Брест!!!!! С такой первой и такой необычной!!!! Я все понимаю и сильно не праздную. Мира Беларуси.

Видео: 

Dinamo Brest Vs Astana 6-3 Highlights (Champions League Qualifying) 18/08/2020 HD

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53