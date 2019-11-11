Милевский забил гол и приблизил свою команду к чемпионству

Самая украинская команда чемпионата Беларуси по футболу - "Динамо" (Брест) в шаге от чемпионского титула.

В 28-м туре чемпионата Беларуси "Динамо" сыграло в гостях вничью с "Ислочью" - 1:1.

При этом гол за "Динамо" забил бывший форвард сборной Украины Артем Милевский.

За два тура до финиша чемпионата Белоруси брестское "Динамо" идет на 1-м месте, опережая на 5 очков едиснтвенного оставшегося конкурента за "золото" - команду БАТЭ.

Ниже, в видеообзоре матча "Ислочь" - "Динамо" (Брест) гол Милевского на 1:10.