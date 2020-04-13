Милевский забил с самой линии ворот

13 апреля 2020 г. 17:30
Автор: Виталий Лабскир
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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский продолжает феерить в чемпионате Беларуси, выступая за "Динамо" (Брест).

В 4-м туре брестское "Динамо", в основном составе которого помимо Милевского вышли еще двое украинских футболистов - Евгений Хачериди и Александр  Нойок, принимало команду "Ислочь" из Минской области.

"Динамо", уступая по ходу матча 0:1, одержало победу 3:1. При этом Милевский стал автором второго гола команды из Бреста. После розыгрыша углового Артем направил мяч в сетку буквально с линии ворот "Ислочи".

Ниже, в видеообзоре матча, гол Милевского на 6:50.

"Динамо" (Брест), выигравшее в прошлом сезоне чемпионат Беларуси, после этой победы набрало 7 очков и идет на 3-м месте вслед за командами "Торпедо-БелАЗ" (Жодно) и "Энергетик-БГУ" (Минск), у которых по 9 очков.

Видео: 

Агляд матчу Дынама-Брэст – Iслач

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