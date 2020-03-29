Минское дерби с пятью украинцами и пятью голами в чемпионате Беларуси

Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу состоялся матч ФК "Минск" - "Динамо" (Минск). В основном составе "Минска" на поле вышли четыре украинских футболиста. В основном составе "Динамо" - один.

Украинские футболисты в составе "Минска" - это игравший ранее за харьковский "Металлист" Дмитрий Рыжук, Евгений Чаговец, Александр Васильев и Владислав Насибулин. За минское "Динамо" выступает украинец Артем Сухоцкий.

"Минск", выигрывая по ходу матча 3:0, одержал в итоге победу 3:2. Один из голов за "Минск" провел Чаговец.

Самая украинская команда чемпионата Беларуси, коей является "Минск", после двух туров имеет максимальные 6 очов и идет на 1-м месте.