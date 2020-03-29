Минское дерби с пятью украинцами и пятью голами в чемпионате Беларуси

29 марта 2020 г. 13:07
Автор: Виталий Лабскир
122 просмотра

Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу состоялся матч ФК "Минск" - "Динамо" (Минск). В основном составе "Минска" на поле вышли четыре украинских футболиста. В основном составе "Динамо" - один.

Украинские футболисты в составе "Минска" - это игравший ранее за харьковский "Металлист" Дмитрий Рыжук, Евгений Чаговец, Александр Васильев и Владислав Насибулин. За минское "Динамо" выступает украинец Артем Сухоцкий.

"Минск", выигрывая по ходу матча 3:0, одержал в итоге победу 3:2. Один из голов за "Минск" провел Чаговец.

Самая украинская команда чемпионата Беларуси, коей является "Минск", после двух туров имеет максимальные 6 очов и идет на 1-м месте.

 

Видео: 

Высшая лига ФК Минск - Динамо (Минск) 3-2 Обзор матча

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.