Молчать и не плеваться. Южная Корея начинает футбольный чемпионат страны

07 мая 2020 г. 18:37
Автор: Виталий Лабскир
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Южная Корея, эффективно ведущая борьбу с коронавирусом (за последние сутки в стране зафиксировано лишь 4 новых случаев заболевания и одна смерть), запускает футбол. Но с рядом условий и ограничений.

Завтра в Южной Корее стартует национальный чемпионат. Матчи будут проходить без зрителей. При этом футболистам следует удерживаться от объятий после забитых голов. Не рекомендуется сморкаться и плеваться, а также разговаривать во время матчей.

При невыполнении этих рекомендаций арбитр будет вправе показать желтую карточку нарушителю.

Чемпионат Южной Кореи-2020 по футболу должен был начаться 29 февраля, но старту турнира помешал коронавирус. И, вот, чемпионат начнется 8 мая. При этом будет состоять из 27-ми, а не из 38-ми туров, как это планировалось в докоронавирусном формате.

 

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