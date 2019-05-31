Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) c первого места вышла в 1/8 финала чемпионата мира

31 мая 2019 г. 13:12
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) убедительно провела групповой этап на первенстве мира по футболу, которое проходит в Польше.

После побед в стартовых турах над молодежными сборными США и Катара в заключительном, третьем туре украинские футболисты сыграли ввничью 1:1 со сборной Нигерии.

На гол Даниила Сикана в первом тайме, нигерийцы ответили после перерыва голом Мухамеда Тиджани с пенальти. При этом в первом тайме тот же Тиджани также пробивал 11-метровый, но не сумел переиграть вратаря украинской "молодежки" Андрея Лунина.

Набрав 7 очков, молодежная сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места в группе.

 

Видео: 

MATCH HIGHLIGHTS - Nigeria v Ukraine - FIFA U-20 World Cup Poland 2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.